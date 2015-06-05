Bloomberg: США снабдили санкции против России специальной "лазейкой", чтобы бросить вызов кремлевской пропаганде

В статье Николь Гауэтт и Брайана Уингфилда «США снабдили санкции против России специальной «лазейкой», чтобы бросить вызов кремлевской пропаганде», опубликованной на сайте Bloomberg, говорится о том, что США тайно создали лазейку в своих санкциях против России, чтобы допустить экспорт коммуникационного программного обеспечения в Крым, и тогда крымчане смогут получить доступ к Интернету и постепенно разрушать усилия Кремля по контролю информации.

Правило позволяет компаниям экспортировать социальное программное обеспечение для блогов, обмена фотографиями, мгновенного обмена сообщениями и других форм общения, чтобы уменьшить России возможность «контролировать освещение местных событий», заявили в Министерстве торговли.

«Оружейная пропаганда» Москвы, по словам одного чиновника Пентагона, поставила США и Европейский Союз в невыгодное положение, говорят должностные лица и аналитики, даже несмотря на то, что экономические санкции ударили по российской экономике. Крымская инициатива – часть более широких усилий США, чтобы помочь людям во всем мире получить свободный доступ к новостям и информации.

Некоторые критики говорят, что ошибочно вести информационную войну на условиях России, но другие говорят, что шаг министерства торговли дает компаниям, производящим ПО, необходимые юридические гарантии, чтобы продавать его на территории под контролем России, обеспечивает «боевые средства» для крымчан, выступающих против аннексии их полуострова Россией в марте 2014 года.

Правило Министерства торговли появилось 22 мая в Федеральном регистре, где правительство публикует ведомственные нормативно-правовые акты. Это было за несколько дней до того, как президент США Барак Обама встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы осудить действия России в Украине и подтвердить поддержку США.

Алек Росс, бывший старший советник Госдепартамента по инновациям, сказал, что шаг Министерства торговли похож на шаги, которые администрация Обамы приняла в 2010 году в Иране, Сирии, на Кубе и в Судане. «Технологические компании часто избегают рынков, где существуют любого типа вопросы, касающиеся правового поля», сказал он.

«Заполняя зону»

«Россияне проделали отличную работу, заполняя зону в Крыму своей пропагандой. Они захватили телевидение, радио и местные социальные медиа», сказал Росс, теперь старший научный сотрудник в школе по международным и общественным вопросам Колумбийского университета. «В интересах Америки и Украины, чтобы в Крыму и Восточной Украине были технологии и медиа-платформы, которые русские не могут контролировать».

Клиффорд Гэдди, биограф президента России Владимира Путина и старший научный сотрудник Института Брукингса, вашингтонской группы, назвал этот шаг пустой тратой денег.

«Это как идти в рукопашный бой с «правилами маркиза Куинсберри», когда у них нунчаки». Сказал Гэдди, противопоставляя правила 1867 года, регулирующие бокс, японскому боевому оружию.

В заявлении министерства торговли сказано, что это правило – в интересах национальной безопасности США, потому что это поможет крымчанам «непосредственно описать свою ситуацию и противостоять ложным сообщениям, распространяемым теми, кто в настоящее время осуществляет контроль над Крымским регионом Украины».

Российская поддержка

США и их союзники обвиняют правительство Путина в том, что оно продолжает снабжать сепаратистов в Восточной Украине оружием, денежными средствами и бойцами, даже после февральского соглашения о прекращении огня. Россия отрицает эти обвинения и говорит, что многие из бойцов являются «добровольцами» в отпуске.

Теперь перемирие может столкнуться с самым серьезным испытанием за три месяца, поскольку правительство в Киеве заявило, что пророссийские повстанцы готовят крупное наступление. США обеспокоены сообщениями о наступлении, сказала пресс-секретарь Государственного департамента Мэри Харф в среду в Вашингтоне. «Россия несет прямую ответственность за предотвращение этих атак», сказала она.

Шаг министерства торговли является частью более широких усилий, и как сказал подполковник Джо Гильберт, артиллерийский офицер армии, это «отсутствие хорошей информационной политики или стратегии», когда речь заходит о России.

В Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Гильберт говорил о военной игре США-Россия, проведенной Военным колледжем армии США в Карлайле, штат Пенсильвания. Другой спикер, подполковник Кристофер Лей заявил, что Россия не «ограничена международными нормами» и может создавать такие события, с которыми Западу не так легко будет справиться.

Соревнование изложений

«Необходимо много времени для того, чтобы собрать факты и данные», и ответить «правдивым сообщением», сказал Лей 18 мая. Эта задержка, сказал он, дает России «немного больше гибкости» для создания конкурирующих изложений о том, есть ли российские войска в Украине или кто сбил малазийский самолет МН17.

Гэдди сказал, что попытка противостоять российскому изложению означает, что США попали в ловушку укрепления главного сообщения Москвы: Что США выбрали Украину в качестве нового фронта для длительного боя, чтобы ослабить своего конкурента.

«Участвуя в этом, через правительство, в любой форме, мы просто укрепляем российское изложение, что все это, все в Украине и Крыму, это не Россия против Украины, нет, речь идет о США против России», сказал Гэдди.

Усилия США

Усилиями США, чтобы сообщить, что происходит в Украине, управляет Государственный департамент и Совет управляющих по вопросам вещания США, они включают в себя сформированный США контент, такой как Twitter американского посольства и русскоязычные программы новостей.

Новое правило экспорта в Крым не выходит за пределы информационной политики США, ориентированной на предоставление людям средств для безопасного общения. Эти усилия включают в себя TechCamps, которые обучали 23 000 участников из 125 стран в течение последних четырех с половиной лет.

Недавний лагерь в Риге, Латвия, отвез 68 журналистов из стран на периферии России, чтобы научить их, как работать в условиях, когда они нуждаются в безопасных инструментах коммуникации. Участников также обучали, как проверить контент в социальных медиа, все более и более полезный навык, учитывая документально подтвержденные попытки российских групп, публиковать поддельные новости.

«Вполне ясно, что Кремль все больше пытается исказить и подорвать независимую журналистику», сказал Мейкон Филлипс, координатор Бюро международных информационных программ Государственного департамента.

Лагеря поддерживают «приоритеты США, такие как динамичные и независимые средства массовой информации», предпринимательство или противодействие насильственному экстремизму, сказал Филлипс. Не менее важным аспектом, добавил он, является то, что лагеря помогают участникам связаться друг с другом и «построить сеть».