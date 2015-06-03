Саакашвили опровергает информацию о назначении Червоненко своим заместителем

Председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook опроверг информацию в СМИ о назначении своим заместителем Евгения Червоненко.

Саакашвили призвал не руководствоваться слухами и пообещал, что в его команде не будет людей с запятнанной репутацией.

Читайте такжеПорошенко похвалил Саакашвили за планы сокращения штатов«Всем настоятельно советую успокоиться и не реагировать на всякие сплетни о каких-то мифических "кандидатурах". У нас будет абсолютно чистая команда из незапятнанных людей. Я не намерен идти на какие-то компромиссы с какой-либо из интерес-групп», - отметил глава ОГА.

Всем настоятельно советую успокоиться и не реагировать на всякие сплетни о каких-то мифических "кандидатурах". У нас буд... Posted by Mikheil Saakashvili on Tuesday, June 2, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что по данным СМИ, заместителем нового председателя Одесской ОГА, экс-Президента Грузии Михаила Саакашвили может стать бывший министр транспорта Евгений Червоненко.