Правительство создало комиссию по ликвидации последствий пожара на нефтебазе под Киевом

Комиссию возглавил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщил Кириленко в Twitter.

"КМУ создал Правительственную комиссию, возглавил председатель ДСНС - Чечеткин. Из резервного фонда будут выделены дополнительные средства на ликвидацию и пострадавшим", - написал Кириленко.

В Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ сообщили, что правительство поручило Министерству экономического развития и торговли безотлагательно выделить средства из резервного фонда госбюджета на ликвидацию пожара в Киевской области и помощь семьям погибших и пострадавшим.

«Министерство экономического развития и торговли получило поручение безотлагательно выделить средства из резервного фонда государственного бюджета для всех необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, а также для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим», - сообщил Кириленко по результатам экстренного заседания правительства.

Вице-премьер-министр сообщил, что в состав правительственной комиссии вошли руководители всех профильных министерств.

Согласно правительственному решению, председателю правительственной комиссии предоставлено право вносить в случае необходимости изменения в ее состав, привлекать к работе правительственной комиссии в установленном порядке работников центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями), а также получать необходимые документы и материалы.

Читайте такжеСМИ: Жителям сел возле горящей нефтебазы милиция советовала эвакуироваться своими силами

Кириленко отметил, что ситуацию контролируют все ветви власти, осуществляется комплексный мониторинг: техногенный и экологический, а также всех аспектов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации.

«Ситуация контролируется, с самого начала этого происшествия на месте находятся представители правительства - министр внутренних дел, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, место чрезвычайной ситуации посетил также секретарь Совета национальной безопасности Украины», - отметил Кириленко.

По его словам, в соответствии с правительственным решением, также поручено выяснить причины чрезвычайной ситуации и в трехдневный срок после ее ликвидации доложить Кабмина.

В свою очередь Чечеткин заверил, что «чрезвычайная ситуация в районе пожара вполне контролируемая», подразделения ГСЧС осуществили разведку на территории нефтебазы и приступили к тушению пожара. По его словам, к ликвидации пожара были привлечены подразделения Житомирской, Черкасской и Кировоградской областей. «В настоящее время в готовности находится 4 пожарных поезда - 2 - в Василькове, 2 - в Киеве, но необходимости их привлекать нет. То есть ситуация - под полным контролем. Работаем круглосуточно - до полной ликвидации», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 8-10 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк находится с визитом в США.