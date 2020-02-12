Загороднюк прибыл в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО

Запланированы многосторонние встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США в формате QUINT.

Министр обороны Андрей Загороднюк прибыл в Брюссель для участия во встречах в рамках заседания министров обороны стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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"Сегодня, 12 февраля, делегация Министерства обороны Украины во главе с министром обороны Андреем Загороднюком прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО (город Брюссель, Бельгия)", - говорится в сообщении.

Так, предполагается, что глава оборонного ведомства примет участие в заседании Североатлантического совета со странами - контрибуторами миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» на уровне министров обороны.

Кроме того, в ходе двухдневного визита запланировано участие Загороднюка в рабочем завтраке по приглашению министра национальной обороны Канады при участии генерального секретаря НАТО (в формате 29+1), многосторонние встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США в формате QUINT. Также предполагается ряд двусторонних встреч с министрами обороны государств-членов и генеральным менеджером Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).

Как сообщал УНИАН, министры обороны стран НАТО 12-13 февраля в Брюсселе обсудят с Загороднюком состояние реализации реформ в оборонной сфере. 11 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина должна сосредоточиться на воплощении реформ с целью приближения к членству в Североатлантическом альянсе.