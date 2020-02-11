Столтенберг рассказал, что именно приближает Украину к членству в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что Украина должна сосредоточиться на воплощении реформ с целью приближения к членству в Североатлантическом альянсе.

Министры обороны стран-членов Организации Североатлантического договора 12-13 февраля в Брюсселе обсудят с руководителем украинского оборонного Андреем Загороднюком состояние реализации реформ в оборонной сфере.

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Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции, посвященной заседанию министров обороны стран-членов НАТО, которое состоится 12-13 февраля в Брюсселе.

Он отметил, что министерское заседание завершится встречей представителей всех стран, участвующих в тренировочной миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, включая Украину.

Как сказал генеральный секретарь Альянса, сначала министр обороны Канады организует завтрак для всех коллег из стран НАТО, а затем состоится их встреча с министром обороны Украины Андреем Загороднюком. В частности, на встрече будет обсуждаться необходимость продолжения реализации реформ в оборонной сфере.

Столтенберг сказал, что на встрече представители Альянса выразят решительную поддержку Украине - политическую и практическую, а также поддержку ее усилий, направленных на урегулирование мирным путем ситуации на Донбассе.

«Члены НАТО настроены поддерживать Украину. Мы приветствуем тот прогресс, который видели в попытках найти мирное урегулирование», - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос о том, что должна делать Украина для получения полноправного членства в НАТО, генсек в очередной раз подчеркнул, что украинская власть должна достичь определенных результатов по результатам реформ в оборонной сфере и сфере безопасности.

«Я думаю, что главное внимание Украины должно быть направлено на то, о чем Украина четко заявляла, и это касается реформ, чтобы модернизировать, улучшить (сектор обороны и безопасности - УНИАН) и соответствовать стандартам НАТО. Это полезно для Украины. Это укрепит ваш потенциал в сфере безопасности и обороны, ваши институты безопасности и оборонные, и мы помогаем вам. Мы обеспечиваем поддержку. У нас есть трастовые фонды, инструктора» - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО предоставляет Украине поддержку в реформировании системы командования и управления армией, в сфере кибербезопасности, в борьбе с коррупцией и по модернизации оборонных учреждений.

«Это находится в фокусе внимания, и я думаю, что это лучший путь двигаться в направлении членства в НАТО», - заявил генеральный секретарь Альянса.

Он добавил, что реформирование и модернизация оборонных институтов приближает Украину к членству.