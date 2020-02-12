Разумков: это исключительная прерогатива президента, кого назначать на должность руководителя ОПУ

Председатель Верховной Рады считает, что назначение Ермака на эту должность положительно повлияет на работу Офиса президента.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что исключительной прерогативой президента является то, кого назначать на должность руководителя Офиса главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в рамках визита в Киевской области, отвечая на вопрос относительно увольнения руководителя Офиса президента и советовался ли с Разумковым президент.

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"Я думаю, что президент здесь не должен ни с кем советоваться. Это глава его Офиса. Офис - это структура, которая обеспечивает деятельность президента. И это исключительная прерогатива президента, кого назначать на эту должность", - отметил председатель парламента.

Говоря о новоназначенном руководителе ОПУ Андрее Ермаке, Разумков напомнил, что он является членом команды президента и "много месяцев работает на важных направлениях, связанных с выполнением функций Офиса президента, непосредственно исходя из тех поручений, которые давались главой государства".

"Это не новый человек, это человек, который был помощником президента. Фактически в первые дни после вступления в должность, его Владимир Александрович (Зеленский - УНИАН) назначил. Поэтому я не вижу каких-либо негативных последствий в этом, 100%. Я думаю, что это положительно повлияет на работу Офиса главы государства", - отметил спикер.

На вопрос, возможно ли увидеть экс-руководителя ОПУ Андрея Богдана на какой-то должности в Кабмине, Разумков ответил, что по этому поводу лучше обратиться к премьер-министру.

"Мне такая информация не известна", - добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя ОПУ и назначил на эту должность Андрея Ермака.