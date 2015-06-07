Обама заявил, что одной из главных тем саммита G7 станет противостояние российской агрессии в Украине

Президент США Барак Обама заявил, что одной из главных тем саммита лидеров стран "Большой семерки" станет противостояние российской агрессии в Украине.

Об этом Обама сказал на открывшемся в Баварских Альпах саммите G7, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

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"В течение последующих двух дней мы намерены обсудить в замке Эльмау наше общее будущее, мировую экономику, создающую рабочие места и новые возможности, поддержание силы и процветания Евросоюза, расширение трансатлантического торгового сотрудничества, противостояние российской агрессии в Украине, противодействие угрозам, начиная от экстремизма и заканчивая изменением климата", - сказал Обама.

Напомним, Россию в прошлом году исключили из клуба G7 за аннексию Крыма. Накануне встречи канадский премьер Стивен Харпер высказал мнение, что своими действиями в отношении Украины президент РФ Владимир Путин бесповоротно испортил свою репутацию в глазах свободного мира и "семерка" не должна вновь становиться "восьмеркой", пока он у власти.