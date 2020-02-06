Депутат смотрел сериал во время стычек в Раде (видео)

Сегодня в Раде часть депутатов блокирует работу парламента в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Кабанов смотрел сериал во время заседания парламента.

Видео «бурной деятельности» депутата появилось на 112.

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Депутат смотрел сериал, когда в зале блокировали трибуну в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли.

Напомним, в Верховной Раде произошли стычки из-за законопроекта о рынке земли, во время которых Юлия Тимошенко заняла место спикера парламента.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

11 ноября 2019 года на согласительном совете депутатских фракций и групп Верховной Рады было принято решение рассмотреть законопроекты о рынке земли в первом чтении в среду, 13 ноября. В тот же день в знак протеста против продажи земли аграрии перекрывали дороги в 13 областях.

13 ноября возле Верховной Рады состоялись две акции: против продажи земель сельскохозяйственного назначения и в поддержку открытия рынка земли. Больше всего споров вызывает возможность продажи земли иностранцам.