Тимошенко заняла место председателя в президиуме Рады

Между членом фракции "Слуга народа" Артемом Дмитруком и депутатом от "Батькивщины" Сергеем Власенко, который пытался пройти к Юлии Тимошенко, произошла стычка.

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной Рады Украины в президиуме.

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Как передает корреспондент УНИАН, к Тимошенко пытался пройти народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко, но его не пропускал член фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

Между этими депутатами произошла стычка.

Возле президиума ВР собрались народные депутаты от "Слуги народа". Также в президиум зашли руководители парламента. Председатель ВР Дмитрий Разумков находится рядом с Тимошенко, которая стоит возле его рабочего места.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Верховная Рада сегодня будет работать до ночи.