Теперь судьбу Станик будет решать КС

56 народных депутатов Украины вчера обратились в Конституционный Суд с представлением о конституционности указа Президента Виктора ЮЩЕНКО об отмене указа его предшественника Леонида КУЧМЫ о назначении Сюзанны СТАНИК судьей КС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КС Андрей СТРИЖАК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Вчера в КС поступило два документа. Первый – обращение Сюзанны Романовны СТАНИК (об отозвании своих подписей из-под решений КС, принятых при ее участии – УНИАН), второй – представление 56 народных депутатов о проверке на конституционность Указа Президента», - сказал А.СТРИЖАК.

В то же время он отметил, что не будет давать оценку указу Президента.

«Давать какую-то оценку указу Президента или обращению СТАНИК в суд считал бы некорректным, потому что обращение не ко мне, а к КС», - сказал А.СТРИЖАК.

В то же время он сообщил, что данные документы сейчас предварительно изучаются судьями КС. После того, как будет установлено, подлежат ли они толкованию КС, суд приступит непосредственно к конкретной работе над этими ходатайствами.