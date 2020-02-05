Иран обещает продолжить сотрудничество с другими странами в расследовании сбития украинского самолета

Там призвали не допускать утечки информации и заявили, что только Иран имеет право обнародовать информацию об авиакатастрофе, поскольку является стороной, ответственной за нее.

Иран продолжит сотрудничать с другими странами в расследовании сбития самолета "Международных авиалиний Украины", но надеется, что больше не будет утечек информации, которая касается расследования.

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Как сообщает Европравда, соответствующее заявление Организации гражданской авиации Ирана распространило государственное иранское агентство IRNA. "В соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации 1944 года (также известной как Чикагская конвенция), общественное мнение следует привлекать не путем утечки этих результатов, а путем поиска причин воздушной катастрофы, чтобы избежать ее повторения. Следовательно, единственной стороной, которая имеет право обнародовать информацию о крушении, есть сторона, ответственная за нее", - говорится в заявлении.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что продолжат рассмотрение разных аспектов катастрофы украинского самолета в рамках международных и национальных норм.

"И организация также продолжит сотрудничество со странами, которые принимают участие в этом. Тем временем Иран ожидает, что все стороны будут избегать политизации катастрофы и создания препятствий для технического и экспертного процесса", - говорится в заявлении.

В Иране также заявили, что аудиозапись, которая была обнародована в украинских СМИ, вместе с некоторыми другими документами передали представителю Украины в рамках обычной рабочей процедуры.

"Звуковой файл не был монополизирован, поскольку другие рейсы, которые были на связи с диспетчерской башней, слышали его одновременно. Следовательно, любая утечка данных, как запись, которая была предметом расследования, противоречит правилам расследования воздушных катастроф", - отметили в Тегеране.

Также в организации заверили, что ее не предупреждали о каких-либо запусках ракет в авиапространстве над Тегераном перед збитием украинского самолета. Отмечается, что были собраны и проанализированы все разговоры пилотов и диспетчеров, которые состоялись в день катастрофы самолета МАУ.