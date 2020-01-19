В СНБО сообщили о сложных переговорах с Ираном по возвращению "черных ящиков" самолета МАУ

По словам секретаря СНБО, переговоры сложные и напряженные, и распространение непроверенной информации значительно их осложняет.

Сейчас продолжаются постоянные консультации украинских и иранских экспертов относительно возвращения в Украину "черных ящиков" самолета Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины", который был сбит под Тегераном 8 января.

Об этом говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, обнародованном на сайте СНБО.

В частности, Данилов обратился к иностранным и отечественным средствам массовой информации с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию относительно освещения этого вопроса.

"Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно осложняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность. Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которая будет предоставляться в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - заявил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран сам пытается проанализировать данные бортовых самописцев сбитого их ракетой украинского пассажирского самолета и пока не намерен передавать "черные ящики" другой стране.

"Мы пытаемся прочитать "черные ящики" здесь, в Иране. В противном случае наши варианты - это Украина и Франция, но пока не принято решение о направлении их в другую страну", - заявил директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар.

Читайте такжеВ СБУ и СНБО называют приоритетом расследование крушения самолета МАУ в Иране

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

17 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Иран согласился передать "черные ящики" Украине.