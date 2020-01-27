ЕС расширит санкции против России из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму - СМИ

Санкции должны ввести против семи человек.

Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение расширить санкции против Российской Федерации из-за проведения так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

«Послы ЕС поддержали предложение расширить санкции, касающиеся аннексии Россией Крыма», - отметил дипломат ЕС.

В частности, расширение санкций связано с проведением «местных выборов» в оккупированном Россией Крыму. В санкционный список попадут несколько физических лиц, которым будет запрещен въезд в Европейский Союз, а их активы подлежат замораживанию. Это решение требует единства всех членов ЕС.

Дипломатические источники в ЕС сообщают, что введение новых санкций до сих пор блокировалось Кипром, власти которого надеялась, что смогут заставить ЕС подготовить более жесткие санкции против Турции из-за бурильных работ по добыче газа и нефти в территориальных водах Кипра.

Между тем, сегодня Кипр отозвал свои замечания, чтобы можно было ввести дополнительные санкции в связи с аннексией Крыма Россией.

Как сообщил в микроблоге Twitter польский корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, 28 января ЕС добавит имена 7 человек в список людей, против которых введены ограничительные меры из-за подрыва территориальной целостности Украины.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября 2019 года Верховная Рада приняла заявление «О непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь» (№ 2119).

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал глав внешнеполитических ведомств стран - членов Евросоюза рассмотреть возможность расширения персональных санкций после проведения Россией так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму.