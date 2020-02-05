Помпео не говорил о "потерянном Крыме" – участник встречи

Вечером 4 февраля украинские СМИ писали, что Помпео дал понять, что международное сообщество считает Крым потерянным для Украины.

Участница встречи с государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве Эмине Джапарова заявила, что чиновник не говорил о «потерянном Крыме», а распространенная информация является недопустимой «медийной манипуляцией».

Об этом она написала в Facebook.

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«Как участник встречи, должна подчеркнуть, что выражение лица Госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем говорится в статье, а также от него не звучали те слова, которые приводит СМИ», – написала она.

Одновременно Джапарова отметила, что вопрос Крыма действительно поднимался на встрече.

«Официальная позиция США является четкой, много раз артикулированной на разных уровнях и зафиксированной во многих международных документах, в том числе и в Декларации Помпео, за что благодарила во время встречи. Никоим образом эта позиция не изменилась, несмотря на попытки российской пропаганды выдавать желаемое за действительное», – подчеркнула Джапарова в другом сообщении.

Напомним, вечером 4 февраля украинские СМИ писали, что Помпео дал понять, что международное сообщество считает Крым потерянным для Украины. В то же время вскоре информацию обновили уточнением: на встрече обсуждали вопрос о том, как держать Крым на повестке дня.