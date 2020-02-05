СМИ утверждают, что Помпео якобы говорил о "потерянном Крыме"

В то же время, одна из участниц встречи опровергла слова Помпео о Крыме, назвав это "медийной манипуляцией".

Государственный секретарь США Майк Помпео на закрытой встрече с украинским руководством намекнул, что мировое сообщество считает аннексированный Россией Крым потерянным для Украины.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на собственный источник.

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«Он сказал, что Крым потерян и мировые игроки прекрасно понимают, что Крым потерян, и что Украина могла отдать Крым, а Россия это не та страна, в которой что-то можно забрать», – сказал собеседник.

Позже материал уточнили: на встрече как раз и обсуждался вопрос о том, как держать Крым на повестке дня.

В то же время, одна из участниц встречи опровергла слова Помпео о Крыме, назвав это "медийной манипуляцией".

Как сообщал УНИАН, 31 января Помпео посещал Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком, лидерами деловых кругов, гражданского общества и религиозными лидерами.

Во время визита Помпео заверил, что США продолжат оказывать давление на РФ до выполнения ею положений Минских соглашений.