Рада уволила министра развития общин и территорий Бабак

Причиной увольнения Алены Бабак с должности является ее личное желание.

Верховная Рада Украины уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий, тем самым удовлетворив ее заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 266 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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С трибуны Верховной Рады Бабак поблагодарила Кабинет министров и Офис президента за сотрудничество, обратившись к «своим злопыхателям».

«Я бы хотела сказать тем злопыхателям в строительной сфере, которые опутали ее как спрут, и думаю, что хотели бы радоваться на моих костях после этого увольнения. Не выйдет! Не получится, потому что начатая этим правительством, министерством развития общин, Офисом президента борьба с коррупцией в строительной отрасли, в сфере архитектурно-строительного контроля, она начата и не имеет обратного пути», - заявила она.

Как отметил председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, комитет на заседании 17 января рассмотрел представление председателя правительства Алексея Гончарука об увольнении министра, согласовав его.

Народные депутаты, среди которых Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность»), Сергей Власенко («Батькивщина), Роман Лозинский («Голос»), Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа - За жизнь»), отметили, что они так и не услышали о причинах отставки министра. При этом они указали, что выступление Бабак говорит о том, что она могла подать в отставку из-за давления «строительной мафии».

Сама Бабак попросила депутатов не спекулировать и «дать ей свободу».

«Это заявление написано мной по собственному желанию, потому что это необходимо и важно в данный момент. Это мое личное решение. Я прошу не спекулировать на этом. Что означает, что система на меня давит?! Не давит на меня система, потому что система правоохранительных органов меня сейчас защищает. Нет в этом проблем!», - заявила она.

Справка УНИАН. 29 августа 2019 Верховная Рада назначила Алену Бабак министром развития общин и территорий. До этого Бабак была членом рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионе, членом научно-консультативного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Новое Министерство развития общин и территорий было создано путем реформирования Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.