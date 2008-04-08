В НУ-НС видят, как Тимошенко наступает на грабли образца 2005 года

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), член президиума политической партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ отмечает, что правительство вместо того, чтобы принимать антиинфляционные меры, возобновляет регулирование цен в ручном режиме.

Об этом она заявила в интервью сайту “ГАРТ”.

Л.ОРОБЕЦ, в частности, выразила обеспокоенность неконтролированными темпами роста цен на ряд продовольственных товаров.

«Грустный рекорд не может не шокировать. Уровень инфляции за первый квартал превзошел правительственный прогноз на целый год. А что же будет дальше? Подобная тревожная ситуация нуждается во вдумчивом анализе и безотлагательных мерах», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

По ее мнению, прежде всего тревогу вызывает то, что первым в условиях стремительной инфляции страдает наименее зажиточный потребитель, поскольку «самыми высокими темпами дорожают лекарства и продукты питания».

«Не милует инфляция и тех, у кого сейчас есть возможность откладывать на «черный день», – считает депутат. По ее словам, согласно данным экспертов, в первом квартале владельцы банковских депозитов потеряли около 10 млрд. грн.

«Вполне очевидно, что страна нуждается в серьезных и решительных мерах, в том числе безотлагательной коррекции макроэкономических показателей на уровне госбюджета. Между тем, правительство по непонятным причинам на протяжении последних недель избирает другой путь – возобновление регулирования цен в ручном режиме”, – подчеркнула Л.ОРОБЕЦ. “Премьер подписывает меморандум с представителями розничной торговли, а министр здравоохранения ведет переговоры с производителями лекарственных препаратов о введении контроля над ценами. Как следствие – ожидаемые ростки полузабытого дефицита, снижение качества товаров и тенизация экономики», – добавила она.

«Чиновнику такой подход предоставляет достаточно большое влияние на бизнесовые активы, в то время как государству, гражданам, правительству и демкоалиции наносит достаточно большой урон – как материальный, так и моральный. Досадно констатировать, но, похоже, «сахарный» опыт 2005 года нынешнего премьера так ничему и не научил», – заметила Л.ОРОБЕЦ.