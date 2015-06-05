Порошенко проведет пресс-конференцию по итогам первого года президентства
09:10, 05 июня 2015Политика
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Президент Петр Порошенко сегодня проведет пресс-конференцию по итогам первого года своего президентства.
Порошенко проведет итоговую пресс-конференцию / Фото УНИАН
Пресс-конференция, начало которой запланировано на 12.00, пройдет в здании администрации президента.
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Последняя пресс-конференция главы государства состоялась в конце прошлого года в Мыстецьком арсенале.
Как сообщал УНИАН, 4 июня президент выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к парламенту. Во время выступления в Верховной Раде Петр Порошенко подчеркнул необходимостьускорения реформ, в частности, кардинальных изменений в судебной системе, а также в органах прокуратуры и МВД.
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