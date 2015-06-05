Порошенко проведет пресс-конференцию по итогам первого года президентства

Пресс-конференция, начало которой запланировано на 12.00, пройдет в здании администрации президента.

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Последняя пресс-конференция главы государства состоялась в конце прошлого года в Мыстецьком арсенале.

Как сообщал УНИАН, 4 июня президент выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к парламенту. Во время выступления в Верховной Раде Петр Порошенко подчеркнул необходимостьускорения реформ, в частности, кардинальных изменений в судебной системе, а также в органах прокуратуры и МВД.