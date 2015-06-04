Порошенко заявил, что не доволен работой властей

Об этом он заявил во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде "О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году".

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"У меня часто спрашивают, доволен ли я работой правительства. Нет. Доволен ли я работой Верховной Рады? Очевидно, также нет. Скажу больше, я не доволен и своей работой. Знаете, почему? Потому что народ нами не очень доволен", - сказал Петр Порошенко, обращаясь к народным депутатам.

Президент подчеркнул, что сегодня общей задачей является удвоить и утроить усилия ради изменений в Украине.