Порошенко заявил, что не доволен работой властей
11:25, 04 июня 2015Политика
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Президент Петр Порошенко заявляет, что не доволен работой Кабинета министров, Верховной Рады и своей также.
Порошенко выразил недовольство работой властей / УНИАН
Об этом он заявил во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде "О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году".
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"У меня часто спрашивают, доволен ли я работой правительства. Нет. Доволен ли я работой Верховной Рады? Очевидно, также нет. Скажу больше, я не доволен и своей работой. Знаете, почему? Потому что народ нами не очень доволен", - сказал Петр Порошенко, обращаясь к народным депутатам.
Президент подчеркнул, что сегодня общей задачей является удвоить и утроить усилия ради изменений в Украине.
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