Государственное бюро расследований уже приняло от Офиса генпрокурора 18 из 34 уголовных производств, касающихся событий Революции достоинства.

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова уверяет, что ГБР ежемесячно будет отчитываться о ходе расследований дел Майдана.

Об этом говорится в открытом письме-обращении Венедиктовой к семьям Героев Небесной сотни и общественности, обнародованном на сайте ГБР.

В письме она сообщила, что 11 января было укомплектовано следственное подразделение по расследованию дел Майдана, в которое вошли 32 следователя и прокурора Генеральной прокуратуры, местных и региональных прокуратур.

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В настоящее время идет процесс приема в ГБР материалов уголовных производств от Офиса генпрокурора. Уже принято 18 дел из 34.

Кроме того, в письме Венедиктова отметила, что уже направлено в суд одно из майдановских дел, а именно - обвинительные акты в отношении двух участников преступной организации, которая похитила и убила журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко.

Также в письме сказано, что отныне отчеты ГБР относительно дел Майдана станут ежемесячными.

Ранее Венедиктова проигнорировала требования потерпевших по делам Майдана и их защитников не назначать своим первым заместителем бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова. Также Венедиктова проигнорировала требование семей Героев Небесной сотни о встрече с ней относительно увольнения Бабикова, на проведении которой настаивали пострадавшие.