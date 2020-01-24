Требуют уволить адвоката Януковича: родственники Героев Небесной сотни передали свое обращение к руководству ГБР

Родственники Героев Небесной сотни требуют включить их представителя в комиссию по назначению директора ГБР.

Родственникам Героев Небесной сотни удалось передать свое обращение к руководству Государственного бюро расследований через экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении они требуют от в.и. о. директора ГБР Ирины Венедиктовой уволить первого заместителя директора ГБР и руководителя следственного отдела по делам Майдана.

Их заявление взял экс-президент Порошенко, который пришел на допрос в ГБР.

В заявлении общественной организации «Родина Героїв Небесної сотні» говорится: «Мы, родные Героев Небесной сотни, раненые и активисты Революции достоинства, требуем увольнения Бабикова и Буряка срочно, требуем осветить полную информацию о работниках, перешедших по упрощенной системе в ГБР, обнародовать фамилии руководителей всех групп следователей или тех людей, которые рассматриваются на руководящие должности в ГБР, включить нашего представителя в комиссию по назначению директора ГБР, предоставить перечень принятых дел от Офиса генпрокурора и доложить об их состоянии».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, родственники Героев Небесной сотни пришли к Госбюро расследований с заявлением, в котором требуют от и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой уволить первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, а также руководителя следственного отдела ГБР, который будет заниматься делами Майдана, Александра Буряка.

Они мотивируют свои требования тем, что Бабиков недавно осуществлял защиту экс-президента Виктора Януковича в судах, а Буряк является фигурантом пленок бывшего директора ГБР Романа Трубы.

Однако людей не пропустили в Госбюро расследований.

Они зашли в фойе здания, как и народные депутаты от «Европейской солидарности», которых тоже не пускают в ГБР несмотря на их депутатский статус. По этому поводу депутаты вызвали полицию. На место уже прибыли полицейские, которые разбираются с ситуацией.