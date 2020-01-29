У Зеленского заявили об отсутствии на Банковой заявления об отставке Гончарука (документ)

Ранее Зеленский не принял отставку премьера и объяснил, почему.

Заявления об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины в Офисе президента нет.

Об этом сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак со ссылкой на ответ Офиса главы государства, предоставленный на его запрос.

"Если коротко: "заявление об отставке не зарегистрировано". И это при том, что премьер публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, оно оформлено согласно закону и Конституции", - прокомментировал журналист.

В документе отмечается, что заявление Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса президента не зарегистрировано.

17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Президент во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи разговоров премьера.

Вечером 17 января стало известно, что Зеленский не принял отставку Гончарука. Впоследствии глава государства объяснил, почему оставил Гончарука на посту.