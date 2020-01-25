"Он - хорошая машина": Зеленский рассказал, почему оставил Гончарука на посту премьера

"Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", - сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский оставил Алексея Гончарука на посту премьер-министра, потому что тот может принести пользу стране.

Об этом он сказал в интервью израильскому 9 каналу.

"Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать… Как хорошая машина. Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", - сказал президент.

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По его словам, Гончаруку следует изменить вещи, которые они обсуждали во время разговора.

"Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат. На самом деле это время бежит в Украине очень быстро. И все говорят: "Ну, когда же, ну что же?". Четыре месяца он на посту. Как мы его выбрали в Верховной Раде Украины, формируя команду и очищая старую, он работает четыре месяца. Так и есть: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь – пятый месяц. Поэтому еще есть у него запал", - считает глава государства.

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17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Президент во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи разговоров премьера.

Вечером 17 января стало известно, что Зеленский не принял отставку Гончарука.