Зеленский не принял отставку Гончарука и решил "дать ему шанс"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который подал 17 января в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский решил «дать шанс» премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству, но при условии выполнения определенных задач.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом Зеленский заявил Гончаруку на встрече, отвечая на поданное сегодня премьером заявление об отставке.

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В частности, глава государства сообщил, что рассмотрел обращение Гончарука о его отставке с должности премьер-министра.

«Я решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество, - сказал президент, обращаясь к Гончаруку. - Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически».

В частности, правительство должно представить главе государства новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

«Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику - можно будет поднимать эти заработные платы», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется прощаться.

«Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц», - отметил президент.

Также он поставил перед премьером ряд других задач.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике.

Сегодня, 17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Президент Зеленский во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи этих разговоров.

Глава государства отметил, что в рамках уголовного производства должно быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Кроме того, Зеленский требует выработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.