Зварич: прошу прощения, но мир перевернулся

Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС) считает, что Конституционный Суд, который признал неконституционным постановление парламента об утверждении Регламента ВР, не предложил пути выхода из ситуации относительно Регламента ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что уважает решение Конституционного Суда, в то же время добавив, что его «удивляет, что Конституционный Суд, установив, что Регламент не отвечает Конституции, не указал путь, как исправить эту ситуацию».

По его словам, в данном случае «Конституционный Суд, если говорить языком обывателя, оставил Верховную Раду Украины на произвол судьбы». «Мы должны впопыхах решать, как выйти из этой ситуации, не зная априори, как может Конституционный Суд отреагировать на наши решения», - отметил Р.ЗВАРИЧ.

По словам депутата, его также удивляют заявления некоторых судей Конституционного Суда, что в связи с принятием решения по Регламенту ВР «мир не перевернулся». «Прошу прощения, но мир перевернулся», - считает Р.ЗВАРИЧ. И прибавил, что в таком случае судьи КС «сами не понимают, какое решение они приняли, раз такие вещи говорят». Р.ЗВАРИЧ считает, что после такого решения Конституционного Суда любой гражданин Украины может подать иск в порядке административного судопроизводства и просить суд признать решение Верховной Рады Украины нелегитимным.

Р.ЗВАРИЧ напомнил, что сейчас руководство ВР обсуждает возможность принятия временного регламента Верховной Рады. По его словам, это будет в настоящее время действующий Регламент парламента, но за исключением трех статей, которые были признаны КС неконституционными.

Он отметил, что в свою очередь профильный комитет должен вынести на рассмотрение парламента законопроект, который учитывает решение Конституционного Суда. Он добавил, что представители фракции Партии регионов предлагают принять постановление, которым утвердить регламент Верховной Рады, исключив из него неконституционные статьи.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что этого делать нельзя, поскольку КС четко указал, что парламент должен работать на основе закона, а не постановления.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Конституционный Суд Украины признал не отвечающем Конституции Украины постановление парламента “О Регламенте Верховной Рады” от 16 марта 2006 года за №3547-IV. Судьи КС пришли к выводу, что регламент парламента должен приниматься не постановлением, а законом.