Нардепам-прогульщикам в ноябре прошлого года не выплатили почти три миллиона гривень "депутатских"

Наибольший процент депутатов-прогульщиков оказался во фракции ОПЗЖ: там оштрафовали половину нардепов.

Народным депутатам в ноябре 2019 года за прогулы заседаний комитетов и неучастие в голосованиях на заседаниях Верховной Рады в сумме не выплатили почти три миллиона гривень.

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Об этом сообщает общественное движение «ЧЕСНО», ссылаясь на ответ Главного организационного управления Аппарата ВЕРХОВНОЙ рады на запрос активистов.

Так, за ноябрь 2019 года в соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады, 78 народным депутатам прекратили возмещения расходов, связанных с выполнением ими депутатских полномочий.

Отмечается, что прогульщики были во всех фракциях и депутатских группах, а также среди внефракционных депутатов. Однако, наибольший процент депутатов-прогульщиков оказался во фракции ОПЗЖ: там без “депутатских” остались 50% нардепов.

Среди прогульщиков заседаний комитетов – пятый Президент Украины Петр Порошенко, председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, семья Левочкиных и член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

По данным Аппарата ВР, в течение ноября 2019 года 71 народный избранник без уважительных причин не принимал личного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях Верховной Рады. Утверждается, что наибольшее количество пропущенных голосований на пленарных заседаниях в ноябре – у депутатов от “Слуги народа” Александра Дубинского (93,3%), Алексея Жмеренецкого (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%; назначен председателем Харьковской ОГА), внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцова (91,8%) и представителя ОПЗЖ Юрия Солода (91%).

Кроме того, в ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны.

Стоит отметить, что среди прогульщиков есть и руководство комитетов ВРУ, большинство из которых – представители фракции ОПЗЖ. Среди прогульщиков ноября наибольший процент фракции (50%) – это представители именно ОПЗЖ.

Во фракции “Голос” лишь одну депутатку лишили выплат за ноябрь – Лесю Василенко, которая пропустила 57 голосований (42,5%) в этом месяце. В комментарии "ЧЕСНО" она отметила, что пропустила из-за болезни два дня голосований – 12 и 13 ноября.

Напомним, в Украине 1 ноября 2019 года вступил в силу закон о прекращении возмещения народным депутатам расходов на депутатские полномочия за прогулы. Закон был опубликован в парламентском издании «Голос Украины» 29 октября.

Законом устанавливается, что если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает личного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, такому депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.