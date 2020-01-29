Экс-нардеп Черновол залезла в ГБР через забор с колючей проволокой: опубликовано видео

Татьяна Черновол пыталась сорвать брифинг первого заместителя директора ГБР, ее выпроводили из помещения.

Государственное бюро расследований начало расследовать факт незаконного проникновения бывшего народного депутата Татьяны Черновол в помещение Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, опубликовав соответствующее видео.

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Так, 28 января Черновол перелезла через забор с колючей проволокой и попала на охраняемую территорию Госбюро расследований. После этого экс-депутат зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.

Черновол пришлось вывести из зала проведения брифинга. При этом, во время сопровождения к выходу она оказала сопротивление правоохранителям.

По факту возможного нарушения экс-нардепом общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, связанное с сопротивлением представителю власти, который пресекал хулиганские действия, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины Черновол грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол с автоматом в руках и красной платья призвала украинцев "к борьбе" и выходить на Майдан Независимости.