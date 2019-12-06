Татьяна Черновол записала "подпольное" видео с автоматом в руках

После произнесенной речи Татьяна Черновол берет в руки автомат и начинает с ним позировать перед камерой.

Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол с автоматом в руках и красном платье призвала украинцев "к борьбе" и выходить на Майдан Незалежности в это воскресенье.

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Соответствующий видеоролик Черновол опубликовала на своей странице в Facebook.

«Украина сейчас крепко стоит на ногах. Украина успешно борется. Но даже если бы борьба была безнадежной - все равно надо бороться. Если борешься - хотя бы есть шанс. Потому что, когда ты борешься - ты не впадаешь в отчаяние. Если борешься - тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет», - заявили она.

На видео, которое записано в подвальном помещении, Черновол одета в красное платье. После произнесенной речи Татьяна Черновол берет в руки автомат и начинает с ним позировать перед камерой под Марш украинских националистов.

Как сообщал УНИАН, партии «Европейская солидарность», «Голос» и «ВО «Батькивщина» призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан.