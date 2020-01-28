В новом правительстве РФ определились с "куратором" оккупированного Крыма

Новый состав российского правительства стал известен 21 января.

В составе нового правительства России курировать вопросы оккупированного Крыма будет вице-премьер Марат Хуснуллин.

Читайте такжеЕвросоюз расширил санкционный список за проведение Россией выборов в оккупированном Крыму

Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал так называемый глава Крыма, коллаборант Сергей Аксенов

«Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 января правительство России подало в отставку. 16 января новым премьером РФ стал Михаил Мишустин, сменивший на этом посту Дмитрия Медведева. 21 января Мишустин представил новый состав правительства.