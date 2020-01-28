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В новом правительстве РФ определились с "куратором" оккупированного Крыма

15:10, 28 января 2020
Политика
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Вице-премьер Хуснуллин будет заниматься вопросами Крыма в правительстве РФ / wikipedia.org

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Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал так называемый глава Крыма, коллаборант Сергей Аксенов

«Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 января правительство России подало в отставку. 16 января новым премьером РФ стал Михаил Мишустин, сменивший на этом посту Дмитрия Медведева. 21 января Мишустин представил новый состав правительства.

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