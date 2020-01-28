В новом правительстве РФ определились с "куратором" оккупированного Крыма
15:10, 28 января 2020Политика
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Новый состав российского правительства стал известен 21 января.
Вице-премьер Хуснуллин будет заниматься вопросами Крыма в правительстве РФ / wikipedia.org
В составе нового правительства России курировать вопросы оккупированного Крыма будет вице-премьер Марат Хуснуллин.
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Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал так называемый глава Крыма, коллаборант Сергей Аксенов
«Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», — сказал он.
Как сообщал УНИАН, 15 января правительство России подало в отставку. 16 января новым премьером РФ стал Михаил Мишустин, сменивший на этом посту Дмитрия Медведева. 21 января Мишустин представил новый состав правительства.
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