Зеленский летит в Польшу
10:04, 26 января 2020Политика
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Глава государства встретится с президентом Польши и примет участие в памятных мероприятиях в Освенциме.
Зеленский сегодня вылетит в Польшу / УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша.
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Как сообщает пресс-служба ОП, глава государства будет принимать участие в памятных мероприятиях, которые пройдут в г. Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Программой визита также предусмотрена встреча с Президентом Польши Анджеем Дудой.
Как сообщал УНИАН, ранее Дуда пообещал Зеленському, что Польша будет выступать за продолжение санкций против России.
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