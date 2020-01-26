Зеленский летит в Польшу

Глава государства встретится с президентом Польши и примет участие в памятных мероприятиях в Освенциме.

Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша.

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Как сообщает пресс-служба ОП, глава государства будет принимать участие в памятных мероприятиях, которые пройдут в г. Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Программой визита также предусмотрена встреча с Президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщал УНИАН, ранее Дуда пообещал Зеленському, что Польша будет выступать за продолжение санкций против России.