Дуда пообещал Зеленскому, что Польша будет выступать за продолжение санкций против России

Зеленский проинформировал собеседника о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.

Польша и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до восстановления суверенитета Украины.

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Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом заявил президент Республики Польша Анджей Дуда во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, президент Украины поблагодарил польского коллегу за активную позицию Польши в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. «Президент Польши отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины», - говорится в сообщении.

Также, отметили в пресс-службе, собеседники обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в «нормандском формате» в Париже 9 декабря.

Лидеры уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский проинформировал собеседника о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.

Во время разговора отмечены положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год, отмечается в сообщении.

Собеседники также затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины и согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год.