СМИ: Захарченко боится участи Мозгового

Журналисты ТСН считают, что на Захарченко уже объявлена охота российскими спецслужбами. Именно поэтому в течение последних месяцев бесследно исчезли несколько соратников главаря боевиков.

Захарченко предупредил ОБСЕ, что до конца июля ни в каких встречах за пределами ДНР принимать участия не будет. Объясняет это состоянием здоровья.

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С участием "неустановленных" диверсионно-разведывательных групп на территории Луганщины убиты "Бэтмен"-Беднов, "Малыш"-Ищенко и известный боевик Мозговой из алчевской группировки "Призрак". В СБУ считают, что так главарей местных банд "зачищают" российские спецслужбы.

Из неподконтрольных главарей бандформирований на территории Луганщины остался лишь "Батя"-Дремов. Также в Россию бежал командир "казаков" Николай Козицын.