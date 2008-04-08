Ющенко в Ливии увидел, где может пригодиться украинская сила

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер ливийской революции Муамар КАДДАФИ обсудили возможности украинско-ливийского сотрудничества в разных сферах и отраслях.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча глав государств состоялась вчера в рамках официального визита Президента Украины в Большую Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию. Встреча прошла в Палатке Лидера Большой Сентябрьской революции на территории его резиденции.

«У нас состоялись чрезвычайно теплые, дружеские переговоры с ливийским лидером», - сказал В.ЮЩЕНКО на встрече с украинской общиной, состоявшейся после переговоров с М.КАДДАФИ. «Я убежден, что мы имеем уникальный шанс для сотрудничества, если мы правильно отнесемся к нашим взаимным возможностям», - добавил глава государства.

Он сообщил, что во время встречи стороны обсудили возможности украинско-ливийского сотрудничества в торгово-экономической и нефтегазовой сферах, сельском хозяйстве, в отрасли транспорта, в частности, относительно участия Украины в строительстве железной дороги и мостов. «Именно здесь украинская профессионализм, опыт, украинская рабочая сила могли бы хорошо работать», - уверен Президент. Он сообщил, что уже сформировал ряд поручений соответствующим министерствам на этот счет.

В.ЮЩЕНКО также отметил необходимость расширить военно-техническое сотрудничество с Ливией, а также сотрудничество в сфере исследования космоса, авиационной и авиастроительной промышленности.

Глава Украинского государства заявил о необходимости шире представить на ливийском рынке украинские предприятия. «Украинское присутствие в Ливии должно быть закреплено», - отметил он, объяснив, что речь идет об осуществлении конкретных экономических проектов.