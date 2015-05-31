Евродепутат: польские политики попали в "черный список" РФ за позицию в отношении Украины

Такое мнение высказал евродепутат от Польши Марек Сивец, сообщает Польское радио. "И нынешние, и бывшие депутаты были очень активными, очень однозначными. Но мы никогда не были ярыми: не было доктринальной риторики, действий, голосований против России. Речь шла скорее о поддержке положительных тенденций в Украине. А то, что россияне поняли это так, а не иначе, свидетельствует о их мышлении и одномерной политике", – сказал Марек Сивец.

Читайте такжеПолитики ЕС из "черного списка" России: Должен быть ответ на своевольный российский списокСреди 89-ти фамилий, опубликованных в европейских СМИ, 18 – это польские политики, среди которых маршал Сената Богдан Борусевич, бывшая глава МИДа Анна Фотыга, бывший председатель Европарламента Ежи Бузек, экс-евродепутаты Павел Коваль, Марек Мигальский и один из заместителей председателя Европарламента Рышард Чарнецкий.

В свою очередь Мариуш Блащак из крупнейшей оппозиционной партии Право и справедливость, убеждает, что "черный список" - это цена за участие в Евросоюзе. По его мнению, только от общей политики стран сообщества зависит то, какое давление будет пытаться оказывать Россия: "Наши отношения с Россией должны вытекать из нашей позиции в Евросоюзе. Причем в делах, которые касаются востока, Евросоюз должен говорить голосом Польше. Это задача для польской дипломатии".

Напомним, накануне в офисе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини назвали "черный список" России "произвольным и необоснованным".

Ранее телекомпания из Финляндии обнародовала список европейских политиков, которым, по ее данным, запрещен въезд на территорию России. В этом списке 89 фамилий. Речь идет о членах Европарламента и законодательных органов Евросоюза и военных чиновников. Большинство лиц из списка являются гражданами Великобритании, Швеции, Польши и стран Балтии, есть и представители Германии, Чехии.