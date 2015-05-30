Могерини дала оценку "черному списку" России: он необоснованный и произвольный

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Высокого представителя ЕС Федерики Могерини, распространенном в субботу в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

В заявлении отмечается, что в последние несколько месяцев некоторым европейским политикам было отказано во въезде в Россию. "Российская власть обосновала эти отказы, ссылаясь на включение этих лиц в конфиденциальный "стоп-лист". После каждого из этих отказов ЕС и государства-члены, чьи граждане пострадали, неоднократно просили прозрачности относительно содержания этого списка", - констатируют в ЕС.

Сейчас список с 89 именами был предоставлен российскими властями. "У нас нет никакой информации о правовых основаниях, критериях и процессе этого решения. Мы рассматриваем эти меры как произвольные, необоснованные, особенно при отсутствии каких-либо дополнительных разъяснений и прозрачности", - отмечается в заявлении.

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В этой связи в ЕС отметили, что находятся в тесном контакте с соответствующими государствами-членами.

Напомним, ранее сообщалось, что среди немецких граждан, которым запрещен въезд в Россию, - депутат бундестага от ХДС Карл-Георг Вельманн, зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс, депутаты Европарламента от "зеленых" Ребекка Хармс и Даниэль Кон-Бендит, генеральный секретарь Совета ЕС Уве Корзепиус, статс-секретарь в Минобороны Германии Катрин Зудер, член ХСС Бернд Поссельт и инспектор (командующий) ВВС Германии, генерал-лейтенант Карл Мюлльнер.