Россия запретила въезд в страну 89 политикам из Евросоюза (список)

Россия распространила "черный список" невъездных в страну политиков из Евросоюза.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на еженедельной пресс-конференции.

"Россия вчера передала список людей разным посольствам государств-членов ЕС, которые больше не могут въезжать в Россию", - заявил Рютте. Он уточнил, что в списке есть два депутата национального парламента и один депутат Европарламента от Нидерландов, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информагентство AFP.

Согласно письма министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса, в список включено 89 человек. Письмо было обнародовано на странице европарламентария из этой страны Марка Демесмекера. "Путин добавил меня в свой "черный список". Мне не рады в России. Слишком много чести для меня, господин Путин!", - прокомментировал ситуацию Демесмекер.

Среди невъездных оказался и лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт из Бельгии. Об этом сообщил его пресс-секретарь и уточнил, что Верхофстедт попал под запрет из-за своего призыва провести независимое международное расследование убийства российского оппозиционера Бориса Немцова.

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Напомним, на днях в Россию не пустили депутата Бундестага, руководителя группы межпарламентского сотрудничества с Украиной Карла-Георга Вельманна.

Полный список европейских политиков, которым запрещен въезд на территорию РФ, опубликовала Национальная телерадиовещательная компания Финляндии. Российский МИД аутентичность списков пока не подтвердил.