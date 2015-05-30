Россия запретила въезд в страну 89 политикам из Евросоюза (список)

10:37, 30 мая 2015
Мир
11311 0

Москва передала в посольства государств-членов ЕС список невъездных в страну политиков. В него входят 89 человек, в частности, лидер либералов в Европарламенте

REUTERS

Россия распространила "черный список" невъездных в страну политиков из Евросоюза.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на еженедельной пресс-конференции.

"Россия вчера передала список людей разным посольствам государств-членов ЕС, которые больше не могут въезжать в Россию", - заявил Рютте. Он уточнил, что в списке есть два депутата национального парламента и один депутат Европарламента от Нидерландов, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информагентство AFP.

Согласно письма министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса, в список включено 89 человек. Письмо было обнародовано на странице европарламентария из этой страны Марка Демесмекера. "Путин добавил меня в свой "черный список". Мне не рады в России. Слишком много чести для меня, господин Путин!", - прокомментировал ситуацию Демесмекер.

Среди невъездных оказался и лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт из Бельгии. Об этом сообщил его пресс-секретарь и уточнил, что Верхофстедт попал под запрет из-за своего призыва провести независимое международное расследование убийства российского оппозиционера Бориса Немцова.

Читайте такжеГермания отреагировала на отказ во въезде в Россию соратнику Меркель

Напомним, на днях в Россию не пустили депутата Бундестага, руководителя группы межпарламентского сотрудничества с Украиной Карла-Георга Вельманна.

Полный список европейских политиков, которым запрещен въезд на территорию РФ, опубликовала Национальная телерадиовещательная компания Финляндии. Российский МИД аутентичность списков пока не подтвердил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter