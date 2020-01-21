Скандальный судья Вовк снова избран главой Окружного админсуда Киева

Судья Павел Вовк в августе сложил полномочия, став фигурантом уголовного производства.

Новым председателем Окружного административного суда города Киеве вновь избрали Павла Вовка.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Сообщается, что 21 января прошло голосование относительно назначения нового главы ОАСК. За Вовка было отдано 39 голосов.

Читайте такжеДвойные стандарты украинской Фемиды: Как Высший совет правосудия работает «для своих»

Как сообщал УНИАН, 20 августа судья Павел Вовк заявил, что с 1 августа сложил полномочия председателя Окружного административного суда Киева. Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия, который рассматривал ходатайство Генеральной прокуратуры об отстранении Вовка от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. По словам судьи, сейчас он находится в отпуске. В результате ВСП отклонил ходатайство ГПУ.

26 июля на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины были обнародованы записи разговоров, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей, которое заключалось в создании препятствий для проведения квалификационного оценивания судей ОАСК на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастность к коррупционным скандалам.

В тот же день в ОАСК прошли обыски. На тот момент руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

Читайте такжеДокументы ГПУ не имели никакой юридической силы - адвокат скандального судьи Вовка

2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, вынесение заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть правонарушений, предусмотренных ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.

В ноябре генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что расследование в отношении судьи Окружного административного суда города Киева Павла Вовка окончено, и дело передается в суд.