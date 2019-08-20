Председатель Окружного админсуда Киева Вовк заявил, что сложил полномочия

Нового главу ОАСК пока не избрали.

Павел Вовк заявил, что с 1 августа сложил полномочия председателя Окружного административного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия, члены которой рассматривают ходатайство Генеральной прокуратуры об отстранении Вовка от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

По словам судьи, пока он находится в отпуске.

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Вовк объяснил, что с 1 августа сложил полномочия председателя Окружного админсуда Киева, поскольку, учитывая обстоятельства, не может выполнять представительские функции, предусмотренные этой должностью.

Он также отметил, что новый председатель ОАСК пока не избран.

Вовк сказал, что видит в открытом против него производстве признаки политического давления, а также давления на судей ОАСК, и считает его заказным. По его мнению, к этому причастен экс-президент Петр Порошенко.

Судья и его защитники отмечают, что его возможное отстранение может стать фактором давления на судей апелляционных и кассационных судов, которые будут рассматривать дела, решения по которым вынесли судьи ОАСК, и которые Генпрокуратура считает неправосудными.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины были обнародованы записи разговоров, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей, которое заключалось в создании препятствий для проведения квалификационного оценивания судей ОАСК на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастности к коррупционным скандалам.

В тот же день в ОАСК прошли обыски. Руководитель Управления Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокуратура зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

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2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, вынесение заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть преступления, предусмотренные ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.

Решением Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия 8 апреля 2019 года судья Окружного административного суда города Киева Евгений Аблов отстранен от осуществления правосудия.

6 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура планирует передать в Высший совет правосудия представление о мерах пресечения в отношении четырех судей, которым были вручены подозрения.

Луценко подчеркнул, что это - одно из самых резонансных дел за последние два года, в ходе которого в течение 7 месяцев проводились негласные следственные розыскные действия (записи разговоров) в кабинетах судей.