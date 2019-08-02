ГПУ вручила подозрение главе скандального Окружного админсуда Киева Вовку

Заместитель генпрокурора Кизь обратится в Высший совет правосудия за разрешением об отстранении председателя ОАСК от исполнения обязанностей судьи.

Председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку вручено подозрение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Как отметил руководитель пресс-службы Андрей Лысенко, первый из четырех судей ОАСК, которых сегодня вызвали в ГПУ, уже получил подозрение, это председатель ОАСК Вовк.

Также он добавил, что заместитель генерального прокурора Сергей Кизь готовит обращение в Высший совет правосудия относительно отстранения Вовка от исполнения обязанностей судьи.

Кроме того, он сообщил, что прокуратура будет просить суд избрать для Вовка меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как отмечает Украинская правда, Вовк подозревается во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Сейчас в ГПУ ожидают прихода еще 3 судей, которым сегодня также должны вручить подозрения.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в Окружном административном суде Киева. На совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

«Зафиксировано множество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, в деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это то организованное системное давление на принятие решений судами», - отметил Горбатюк.

По его словам, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием.

В свою очередь, в ОАСК заявили, что работники НАБУ и ГПУ оказывают давление на их судей, в частности, помещение заблокировано, а работа суда парализована.

30 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что повестки для вручения подозрений четырем судьям ОАСК высланы им.

Волк должен был явиться в ГПУ в 14.00 2 августа, Евгений Аблов - в 14.45, Игорь Погрибниченко - в 15.30, а Иван Шепитко - в 16.15.