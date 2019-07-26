"Не уверен в победе - лучше заболей": НАБУ обнародовало записи "разговоров судей Окружного суда" (видео)

На записях фигурируют председатель суда Павел Вовк и другие судьи.

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи, которые якобы принадлежат судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК), которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

Соответствующие аудиозаписи с расшифровкой обнародованы на сайте НАБУ.

«Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Цель этих действий - избегание обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды», - объясняют в ведомстве.

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На записях фигурируют председатель суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

Свой план, по версии следствия, они реализовали в несколько этапов.

- Искусственно инициировано представление исков об отсутствии полномочий у некоторых членов ВККС и запрет им выполнять свои полномочия и организовано вынесение судебных решений об их удовлетворении.

- Обеспечена смена двух членов ВККС благодаря вмешательству главы ОАСК на заранее определенных «лояльных» победителей конкурса по квоте уполномоченного Верховной Рады и Государственной судебной администрации. Обязано ВККС немедленно зачислить в состав ВККС указанных победителей конкурса на основании решений ОАСК в исках, инициированных главой и служащими этого же суда.

- Один из искусственно инициированных судьями ОАСК исков к председателю и члену ВККС подал судья Высшего административного суда. Поскольку по автоматическому распределению этот иск попал к судье ОАСК, на которого участники преступления не имели достаточного влияния, они пытались добиться вынесения им желаемого решения с «нужной» формулировкой, оказав давление на служителя Фемиды.

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- Запрет восьмерым членам ВККС осуществлять квалификационное оценивание судей на основании вынесения заведомо неправосудного решения одним из судей Суворовского районного суда г. Одессы, в организации вынесения которого принимали активное участие отдельные должностные лица ОАСК. Впоследствии Одесский апелляционный суд отменил это решение, как незаконное. При других обстоятельствах оно, фактически, сделало бы работу ВККС невозможной.

Как сообщал УНИАН, Управление специальных расследований Генпрокуратуры направило для подписания заместителю генпрокурора проекты сообщений о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 351-2 («Препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины»), ст. 375 («Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления»), ст. 376 («Вмешательство в деятельность судебных органов») Уголовного кодекса Украины.