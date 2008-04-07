Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ надеется, что внеочередные выборы в Киеве не будут отменены.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета.

«Мы все стали свидетелями неоднократного игнорирования украинских законов и Конституции в угоду одной из политических сил. Поэтому я не могу гарантировать, что они в очередной раз не нарушат закон», - отметил О.ДОВГИЙ, отвечая на вопрос читателей своего персонального сайта о том, может ли БЮТ отменить выборы.

«Наши оппоненты, нарушая закон, проголосовали постановление Верховной Рады о назначении досрочных выборов в столице. Сейчас они осознали, что могут потерпеть поражение, поэтому стремятся перевыборы отменить, - сказал секретарь Киевсовета. - Но я надеюсь, что наши политические оппоненты найдут в себе мужество принять участие и пройти до конца избирательную кампанию, которую сами начали».

«Также мне бы хотелось, чтобы у тех, кто подал иски в суды об отмене выборов, хватило здравого смысла их отозвать», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.