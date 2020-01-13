Труба прокомментировал дело ГПУ против него: Порошенко жаждет мести

Экс-руководитель ГБР считает, что бывший президент хочет обесценить результаты работы бюро.

Бывший директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба связал открытие уголовного производства в отношении его действий с желанием экс-президента Петра Порошенко отомстить.

Об этом Труба написал в своем Telegram-канале.

Читайте такжеСтало известно, кто может возглавить правовой комитет Рады вместо Венедиктовой«Это ожидаемо. Во-первых, это личное – Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является. Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, добытые в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам – это его единственная защита», – написал он.

По мнению Трубы, «производство открыто по сообщениям о фейковых аудиозаписях», а потому «перспектив нет».

«Но встает главный вопрос: кто заказал и установил «прослушку» в кабинете директора ГБР, ведь именно это событие стало поводом для создания фейковых записей? Кто автор этого сценария? На эти вопросы важно официально получить ответы в рамках существующего уголовного производства», – добавил Труба.

Ранее УНИАН сообщал, что досудебное расследование начато по статье 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 (разглашение данных досудебного следствия) Уголовного кодекса.