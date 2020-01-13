В ГПУ открыли дело против экс-главы ГБР Трубы - депутат

Народный депутат Гончаренко отмечает, что записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно нарушал закон.

Генеральная прокуратура Украины открыла дело против бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Facebook.

«Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины», - отметил Гончаренко.

С его слов, записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно нарушал закон.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований».

Согласно закону, действующего директора ГБР и его заместителей должны уволить.

Руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, три - от президента, три - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

Кроме того, законом предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса, в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности главы ГБР.