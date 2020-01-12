"Канада не успокоится": Трюдо заявил, что Иран должен взять на себя полную ответственность за сбитый самолет МАУ

Главные задачи канадских властей сейчас – поддержка семей и полное расследование.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что главная задача власти – добиться от Ирана полного и беспристрастного расследования сбития украинского Boeing, на котором находились 63 гражданина Канады.

Об этом премьер страны заявил во время брифинга, передает ТСН.

"У меня была возможность пообщаться с некоторыми родственниками жертв катастрофы. Им больно, они обозлены и скорбят, и они хотят ответов, они хотят правосудия", - отметил канадский премьер.

Трюдо подчеркнул, что будет добиваться полного расследования инцидента до наказания всех виновных и выплаты компенсаций. Поддержка семей жертв катастрофы и полное расследование – главные задачи, которые премьер ставит перед собой.

"То, что Иран признал, - это очень серьезно. Сбитие гражданского самолета – это ужасно. Но Иран должен взять полную ответственность. Канада не успокоится, пока мы не получим отчетность, суд и завершение дела, которого заслуживают семьи погибших", - заявил премьер.

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Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.