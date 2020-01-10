Вице-президент Еврокомиссии не владеет информацией, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета

Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время все гипотезы о причинах катастрофы украинского самолета являются открытыми.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что не располагает информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" могла сбить иранская ракета.

Об этом Боррель сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел по ситуации в Ираке и Ливии.

"Мы говорили обо всем по поводу ситуации в Иране. Ничего нового нет, чем я могу поделиться с вами о катастрофе, которая произошла с этим украинским самолетом. Все гипотезы являются открытыми. Там идет расследование, и у нас есть следователи, которые должны выполнить свою работу. Я не могу сказать, потому что я не знаю, какие были причины", - заявил Боррель.

В то же время высокий представитель ЕС отметил, что некоторые лидеры стран Запада "продвигают вероятность того, что это не был несчастный случай", однако ему неизвестно, что стало причиной катастрофы.

"Это было бы довольно безответственно с моей стороны, развивать новости по такому чувствительному делу без наличия конкретной информации", - сказал Боррель.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, относительно возможного поражения самолета ракетой.

Чиновники США заявили, что Иран сбил украинский самолет двумя ракетами российского производства класса "земля-воздух".

В свою очередь Иран отвергает обвинения, что украинский самолет был сбит ракетами. В Иране назвали "большой ложью" утверждения о сбитии самолета ракетами. Также иранская сторона заявляет, что должностные лица США должны обосновать свои утверждения техническими доказательствами того, что украинский самолет был сбит ракетой.

В Иране заявили, что для получения данных из "черных ящиков" украинского самолета может понадобиться до двух месяцев.