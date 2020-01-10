В Офисе генпрокурора призвали политиков "воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей"

В ОГП призывают воздержаться от спекуляций относительно досудебного расследования катастрофы рейса Тегеран-Киев.

Офис генерального прокурора принимает меры по организации совместной работы следователей тех государств, граждане которых погибли в катастрофе украинского самолета в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании по факту крушения самолета рейса PS 752 Тегеран - Киев и находится на круглосуточной связи со специалистами на месте происшествия», - говорится в сообщении.

На данный момент принимаются все меры для исследования обстоятельств авиакатастрофы, в частности Офис генпрокурора уже обратился к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию.

Кроме того, принимаются меры по организации совместной работы следователей тех государств, граждане которых погибли, по расследованию причин катастрофы.

«Учитывая это мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей. Вопрос квалификации авиакатастрофы с точки зрения уголовного права, определение органа досудебного расследования, международно-правовое сотрудничество в этом расследовании определяются следователями и прокурорами в соответствии с законом и потребностями следствия, а не поиском мгновенной популярности, которая характерна для пиар-политиков, далеких от юриспруденции», - заявляют в ОГП.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.