БЮТ хочет сегодня собрать Президиум Киевсовета

Ряд депутатов Киевсовета инициирует проведение сегодня Президиума Киевского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете, в частности, 27 марта на имя Леонид ЧЕРНОВЕЦКОГО было направлено обращение депутатов Киевсовета с требованием провести 10 апреля внеочередное пленарное заседание Киевсовета. Под обращением поставили подписи 41 депутат Киевсовета, утверждают в пресс-службе.

Вместе с тем депутаты Киевсовета до сих пор не получили от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО ни одного ответа. В связи с этим 7 апреля в 17.00 по инициативе фракции БЮТ в Киевсовете состоится заседание Президиума Киевского городского совета в сессионном зале Киевовета, говорится в сообщении.

На Президиум Киевсовета фракция БЮТ приглашает представителей СМИ. Аккредитация проводится по телефону: 278-89-30.