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Госсекретарь США Помпео подтвердил намерение посетить Украину

14:58, 30 декабря 2019
Политика
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Майк Помпео / REUTERS

Об этом он написал в Twitter.

Помпео отметил, что посетит также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

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«В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Юго-Центральной Азии», — написал госсекретарь США.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной встрече госсекретаря США Майка Помпео и главы украинского государства в начале января 2020 года.

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Теги: #Украина и США#Майк Помпео