Госсекретарь США Помпео подтвердил намерение посетить Украину

Помпео отметил, что посетит также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует визит в Украину.

Об этом он написал в Twitter.

Помпео отметил, что посетит также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

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«В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Юго-Центральной Азии», — написал госсекретарь США.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной встрече госсекретаря США Майка Помпео и главы украинского государства в начале января 2020 года.