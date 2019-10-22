Террористы "ДНР" приговорили украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

Станислава Асеева признали виновным в шпионаже в пользу СБУ.

"Верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева к 15 годам заключения.

Об этом сообщает "Громадское".

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Боевики обвинили Асеева в ведении визуальной разведки мест дислокации подразделений "Народной милиции "ДНР" и передаче данных представителям Службы безопасности Украины с марта 2015 года по май 2017-го. Также утверждается, что блогер вербовал в соцсетях проукраински настроенных лиц для сбора и передачи сведений военного и иного характера.

"Суд" признал Асеева виновным по статьям "Организация экстремистского сообщества", "Шпионаж и подстрекательство к шпионажу", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

Асеева будут содержать в колонии строгого режима.

Как известно, с первых дней оккупации Донецка Асеев писал под псевдонимом Станислав Васин статьи для различных украинских изданий, правдиво изображая жизнь в "ДНР".

По разным данным, журналист находится в заключении с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже подконтрольная России группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.