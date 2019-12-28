Экс- "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, отпустили из-под стражи

Активисты пошли на улицу, чтобы не дать вывезти обвиняемых Маринченко и Тамтуру. Адвокат Закревская заявляет, что не уйдет из зала суда, пока не получит полный текст судебного решения.

Суд выпустил из-под стражи под личное обязательство всех пятерых экс- "беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, зачитывание постановления сопровождалось криками "Позор!" и "Убийцы!".

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Активисты, которые присутствовали в зале, выбежали на улицу, чтобы заблокировать выезд из суда для обвиняемых Александра Маринченко и Сергея Тамтуры.

Адвокат Евгения Закревская находится в зале суда, она заявила, что не уйдет оттуда, пока не получит полного текста судебного решения.

Родственники убитых на Майдане участников Революции достоинства плачут.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

23 декабря «Громадське» со ссылкой на два источника сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле людей 20 февраля 2014 года.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пять экс-«беркутовцев» были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене экс- «беркутовцев».

Сегодня, 27 декабря, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцам», троим из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом.

Во время судебного заседания генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу.

По данным российских СМИ, обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» планируется 29 декабря.